Группа компаний «Конкорд» Пригожина распродала основные активы

Основанная бизнесменом Евгением Пригожиным группа компаний «Конкорд» продала еще один актив — фабрику-кухню в Новой Москве, которая производила 150 тонн пищи в сутки. Об этом со ссылкой на данные ЕГРН сообщил «Коммерсант» .

По информации издания, новыми владельцами стали структуры, связанные с «Киевской площадью» Года Нисанова и Зараха Илиева.

Активно распродавать активы представители «Конкорда» начали после расторжения крупных контрактов с Министерством обороны России о поставках питания российской армии. В прошлом году его «дочка» — ООО «Комбинат питания» — остановила работу подразделений в поселке Янино в Ленинградской области, в селе Кленово в Новой Москве и на улице Черняховского на севере Москвы. Несколько дней назад компания подала уведомление о ликвидации.

Другие организации «Конкорда» пока продолжают свою работу. В их числе — кейтеринговая компания «Конкорд-М», обеспечивающая горячим питанием государственные учреждения.

По данным Telegram-канал Mash, с декабря 2024 года ей управляет Роман Козлов, о котором в открытых источниках никакой информации нет. Журналисты предполагают, что он мог стать чьим-то номиналом.