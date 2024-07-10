Грозы придут в Удмуртию 10 и 11 июля

Ухудшение погоды с грозами и дождями ожидает жителей Удмуртии вечером 10-го и ночью 11-го июля. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Местным жителям посоветовали не стоять рядом с высоким отдельно стоящим деревом, держаться подальше от высоких строений и закрыть все окна дома.

Отмечается, что в ночь с 6 на 7 июля в Удмуртии из-за удара молнии во время грозы загорелись два жилых дома.

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