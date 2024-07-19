Грозы придут в Пермский край на выходных

Похолодание с грозами ожидает жителей Пермского края на предстоящих выходных, 20 и 21 июля. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, в субботу ночью небольшие дожди пройдут на севере региона, на северо-востоке края сильные осадки будут сопровождаться грозами. В воскресенье умеренные дожди ожидаются в основном в центральных районах региона.

Отмечается, что температура воздуха на выходных будет ниже климатической нормы, столбики термометров опустятся до +17 градусов.

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