Грозы и ливни обрушатся на Приморье 20 июня

В Приморье 20 июня резко ухудшится погода: дождь и похолодание охватят весь регион. Об этом сообщил « Восток-Медиа ».

Ночь и утро обещают оставаться относительно сухими, однако днем ожидаются осадки разной интенсивности: от умеренных дождей до сильного ливня на юге края. Местами возможны туманы и грозы. Температура воздуха ночью опустится до +12…+17 градусов, а днем ожидается +18…+30 градусов.

Во Владивостоке облаков станет больше, а утром возможен слабый дождь, который к обеду усилится до полноценного ливня.