Гроза с градом принесет похолодание в Челябинск
В Челябинской области метеорологи спрогнозировали значительное снижение температуры воздуха из-за приближающейся грозы с градом. Об этом сообщило Ura.ru.
По данным местного гидрометцентра, 3 июня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.
«Местами — кратковременные дожди, местами — сильные и очень сильные ливни, в отдельных районах — грозы, град, местами — крупный», — отметили эксперты.
Температура воздуха днем составит +20…+25 градусов. После 36-градусной жары похолодание будет особенно ощутимым.
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