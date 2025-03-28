Grow Food: 72% опрошенных мужчин заявили, что готовы обходиться без завтрака

Аналитики сервиса Grow Food провели опрос, чтобы узнать, как россияне организуют свое питание. Так, 35% привыкли завтракать на бегу, собираясь на работу или занимаясь другими делами, сообщил Life .

Такая привычка характерна в основном для женщин (58% против 42%). Больше половины мужчин (72%) готовы отказаться от утреннего приема пищи, в отличие от женщин, среди которых только 28% не против пропустить завтрак.

Большинство респондентов (57%) могут позволить себе утром спокойно поесть. Во время обеда более половины (55%) смотрят видео или сериалы, а четверть (26%) предпочитают есть в тишине. Женщины во время обеда чаще, чем мужчины, отвлекаются на сообщения и рабочие задачи.