Гроссмейстер Карпов отметил серьезную государственную поддержку шахмат в Индии

Международный гроссмейстер Анатолий Карпов в беседе с KP.RU выразил мнение об изменениях в шахматном сообществе, отметив, что теперь в этом виде спорта побеждают все более молодые игроки.

Эксперт напомнил, что сам стал одним из самых молодых чемпионов мира в 23 года. Сейчас же титул чемпиона покорился индийскому гроссмейстеру Доммараджу Гукешу уже в 18 лет.

«Если в целом говорить о ситуации, как стал Гукеш чемпионом мира, то это результат серьезной государственной программы в Индии для шахмат», — заявил Карпов.

Он также добавил, что в Европе обсуждалось ограничение количества индийских спортсменов на турнирах.