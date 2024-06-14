Гроссмейстер Карякин рассказал, что в новых субъектах РФ будут открывать школы шахмат

В новых российских субъектах в ближайшее время планируют открыть шахматные школы. Об этом радиостанции Sputnik рассказал чемпион мира по быстрым и блиц шахматам Сергей Карякин.

По его словам, школы появятся в Донецке, Мариуполе, Луганске и других новых регионах. Гроссмейстер подчеркнул, что совершенно не страшится возможных санкций.

«Поэтому мое официальное обращение к FIDE: чтобы вы могли это не искать, я вам сразу даю такую наводочку — если захотите меня дисквалифицировать, то я этого не боюсь», — заявил шахматист.

Напомним, ранее Международная шахматная федерация на два года лишила членства Федерацию шахмат России. такое решение приняли члены комиссии по этике.

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