Гроссмейстер Карякин призвал создавать условия для популяризации шахмат в школах

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, гроссмейстер и президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин в интервью «Известиям» высказался о возможности внедрения шахмат в школьную программу. По его мнению, это может быть полезным для детей, но важно учитывать учебную нагрузку.

Карякин подчеркнул, что проект по развитию шахмат среди школьников имеет большую поддержку.

«Я считаю, что этот проект правильный. Он нацелен на развитие шахмат среди школьников, и мы действительно проводим большую работу в этом направлении», — отметил он.

Помощник президента России Владимир Мединский и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также поддержали инициативу. Гроссмейстер подчеркнул, что предстоит много работы, но она уже начата.

Карякин отметил, что уровень вовлеченности молодежи в шахматы остается стабильным. Его команда продолжает открывать шахматные клубы по всей стране и реализовывать различные программы.