Грибники назвали «кубком эльфов» необычный лишайник, найденный в лесу под Новосибирском

Необычный гриб в форме бокала с чешуйками обнаружили в лесу жители Новосибирской области. Находку из-за неординарной формы назвали «кубком эльфов», сообщает сайт atas.info.
Выяснилось, что гриб имеет научное название — лишайник «Кладония бахромчатая». Он растет на деревьях, его категорически нельзя употреблять в пищу. Местные жители нашли «кубок эльфов» в лесополосе возле населенных пунктов Нижняя Ельцовка и Первомайка.
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