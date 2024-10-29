Грибники назвали «кубком эльфов» необычный лишайник, найденный в лесу под Новосибирском

Необычный гриб в форме бокала с чешуйками обнаружили в лесу жители Новосибирской области. Находку из-за неординарной формы назвали «кубком эльфов», сообщает сайт atas.info .

Выяснилось, что гриб имеет научное название — лишайник «Кладония бахромчатая». Он растет на деревьях, его категорически нельзя употреблять в пищу. Местные жители нашли «кубок эльфов» в лесополосе возле населенных пунктов Нижняя Ельцовка и Первомайка.