Грибник Тихомиров посоветовал жителям Подмосковья искать грибы в смешанных лесах

В связи с прохладной погодой и дождями грибы «решили», что наступила осень. В лесах Московской области и других регионах России начали появляться сетчатые, еловые и сосновые боровики. Профессиональный грибник и создатель научно-популярного канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров в интервью Life.ru поделился информацией о лучших местах для сбора грибов в Подмосковье.

Эксперт отметил, что сейчас активно растут белые грибы сетчатые — самые ранние из них.

«Его лучше искать по светлым березовым или дубовым опушкам, искать в центре леса сейчас бесполезно — там грибов нет. Однако и на опушках сейчас трудно найти чистые грибы: все они червивые из-за активности грибных комариков, которые очень соскучились по грибам», — подчеркнул он.

Также грибник советует обратить внимание на лисички, которые редко бывают червивыми. Их можно найти в березовых и еловых лесах под Москвой. Подосиновики, особенно желто-бурые, также в изобилии. Несмотря на название, эти подосиновики предпочитают березы.

Грибная волна в Подмосковье обычно начинается на востоке области (Орехово-Зуево) и распространяется на запад. В ближайшие дни рекомендуется посещать смешанные леса с елками и березами или искать грибы на опушках. Некоторые уже находят еловые белые грибы, которые менее червивы по сравнению с другими видами. Их следует искать в ельниках.