Грибник Тихомиров: очередная волна грибов может начаться в Подмосковье в конце сентября

Автор научно-популярного YouTube-канала Дмитрий Тихомиров в беседе с изданием «Москва 24» рассказал, что новую волну грибов в лесах Подмосковья стоит ждать в конце сентября или начале октября.

Сейчас же в подмосковных лесах чаще всего встречаются подосиновики, которые растут преимущественно на востоке региона. Уменьшение количества других грибов эксперт связан с жаркой погодой.

«Я подозреваю, что грибы могут пойти в конце сентября, даже начале октября. Если похолодает, появится все, что надо, — от подосиновиков до белых грибов», — сказал Тихомиров.

Для того, чтобы грибы поднялись, необходимы дожди и похолодание, добавил он.

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