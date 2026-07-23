Грибник с 30-летним опытом Лопатин рассказал, что лисички предпочитают места, где растет зеленый мох

Чтобы собрать богатый урожай лисичек, важно знать несколько секретов. Опытный грибник Владимир Лопатин из Челябинска поделился своими знаниями о том, как найти и собрать эти грибы. Об этом написало Ura.ru.

Лисички предпочитают места, где растет зеленый мох, и часто образуют большие группы. Если вы нашли несколько лисичек, велика вероятность, что неподалеку есть и другие грибы. Особенно крупные экземпляры можно встретить в густой траве.

Для сбора грибов лучше всего использовать плетеную корзину, чтобы лисички не сдавливались и не портились. Если корзины нет, можно взять пластиковое ведро, но в этом случае грибы могут немного помяться.

Собирать лисички следует в экологически чистых лесах, вдали от дорог и промышленных зон. Старые или переросшие грибы лучше оставить в лесу. Чтобы сохранить грибницу, необходимо аккуратно срезать ножку у основания, а не вырывать гриб вместе с землей.

Как отличить настоящую лисичку от ложной? Настоящая лисичка имеет ярко-желтый цвет, воронкообразную форму и волнистые края у шляпки. Ее пластинки плавно переходят в ножку, а мякоть на срезе слегка краснеет. У ложной лисички оранжевый цвет, ровные края и тонкая ножка, а также неприятный запах.

В холодильнике лисички могут храниться в свежем виде 3–5 дней. Для предотвращения появления плесени рекомендуется использовать бумажный пакет. Поскольку эти грибы быстро портятся, лучше обработать их в день сбора.