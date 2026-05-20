Грибник Карамазова рассказала, что в июне в свердловских лесах поспеют жимолость и земляника
Уже в июне жители Свердловской области смогут насладиться первыми лесными ягодами. Какие плоды созреют быстрее остальных, рассказала опытный грибник Александра Карамазова в беседе с Ura.ru.
По словам эксперта, раньше всех на Урале созревает лесная жимолость. Ее ягоды можно будет увидеть уже в середине июня.
Кроме того, специалист обратила внимание на землянику. Если в области продолжит стоять теплая погода, земляника порадует ягодами уже в середине июня
Как только закончится активный сбор земляники, начнется сбор лесной (или луговой) клубники. Также к концу первого летнего месяца начинает встречаться дикая малина.
