Грибник из Челябинска Пахомов рассказал, что белые грибы любят солнечный свет, но не переносят избыточную влагу

Белые грибы заслуженно считаются деликатесом из-за их уникального вкуса. Найти эти грибы — целое искусство. Опытный грибник из Челябинска Владимир Пахомов с 30-летним стажем поделился советами, как собрать богатый урожай белых грибов, пишет Ura.ru .

По словам Пахомова, белые грибы любят солнечный свет, но не переносят избыточную влагу. Поэтому не стоит искать их в сырых низинах или рядом с болотами. Оптимальными местами для поиска являются освещенные участки леса, например, опушки, где нет застоя влаги в грунте.

«Мицелий белого гриба лучше развивается в освещенных местах, например, на опушках леса, где отсутствует застой влаги в грунте. Оптимальными для его роста являются суглинки и другие песчаные почвы», — рассказал Пахомов.

Грибы также предпочитают леса среднего возраста с диаметром стволов деревьев от 7 до 25 сантиметров. В сосновых лесах с моховым и лишайниковым покровом, где деревья старше 50 лет, а особенно в сосняках возрастом 20–25 лет, можно найти наибольшие урожаи белых грибов.

Белые грибы начинают хуже расти при больших перепадах дневных и ночных температур. Поэтому август с температурой 15–18 градусов считается оптимальным временем для их роста.