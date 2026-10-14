Граждане старше 55 лет обеспечили 80% общего прироста занятости в России с 2021 по 2025 год. Об этом свидетельствуют данные Центра макроэкономических исследований Сбербанка, передает НСН .

За этот период общая численность работающих россиян увеличилась с 71,7 миллиона до 74,4 миллиона человек. Рост в категории 55+ эксперты связывают не с возвращением на рынок труда после перерыва, а с более поздним завершением карьеры и продолжением работы после достижения пенсионного возраста.

Глава агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян отметил, что специалисты старшего поколения сохраняют высокую эффективность. По его словам, их опыт и экспертиза особенно востребованы в промышленности, инженерии, медицине и образовании, тогда как в IT и цифровом маркетинге быстрее осваивают новые инструменты молодые кадры.