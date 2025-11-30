Граждане Киргизии проголосовали в Балашихе на досрочных выборах в парламент

Досрочные парламентские выборы проходят сегодня в Киргизии. Проголосовать на них могут и те граждане, которые сейчас находятся за пределами республики.

В общей сложности в других странах открыли 30 ноября 100 избирательных участков для голосования, 40 из них организовали в России. 360.ru посетил один из них, расположенный в Балашихе.

С самого утра избиратели проявляли большую активность — только за первые полтора часа на этом участке свой гражданский долг отдали около сотни человек. Некоторым из них для того, чтобы сделать отметку в бюллетене, пришлось преодолеть сотни километров.

В конце сентября Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии принял решение о досрочном самороспуске из-за близости дат парламентских и президентских выборов. Очередные выборы парламента страны должны были пройти в сентябре 2026 года, а выборы президента были намечены на январь 2027 года.