Грантовый конкурс на улучшение городской среды стартовал на юге Кузбасса

В Междуреченске, Осинниках и Калтане Кемеровской области стартовал прием заявок на ежегодный грантовый конкурс «Город друзей — город идей!», проводимый при поддержке Распадской угольной компании. Об этом сообщил « Сiбдепо ».

Цель мероприятия — поддержка инициатив, направленных на улучшение качества жизни и создание комфортной, интересной городской среды. Организаторы приглашают к участию некоммерческие организации, социальные и муниципальные учреждения, а также активных граждан.

Проекты могут касаться различных областей, таких как образование и профориентация молодежи, экология и благоустройство, культура и искусство, здоровый образ жизни, семейные ценности, историческое наследие и туризм, социальная реклама, цифровизация социальной сферы и помощь уязвимым слоям населения.