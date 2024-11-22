«Грамота.ру»: больше всего россиян раздражает в блогерах неграмотная речь

Большинство россиян, а именно 60% опрошенных, очень раздражает, когда блогеры говорят и пишут неграмотно. Об этом сообщил RT со ссылкой на аналитиков контентной платформы «Дзен» и портала «Грамота.ру».
Еще 58% респондентов признались, что им режет слух, когда ошибки в речи допускают государственные служащие или чиновники.
Наконец, 38% опрошенных не могут смириться с недочетами в словах своих коллег. Меньше всего раздражаются люди, когда неправильно говоряд их друзья, родные и близкие. Таких набралось всего 12%.
При этом самой частой ошибкой назвали ситуацию, когда люди путают слова «роспись» и «подпись».
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