Градсовет Ленобласти одобрил проект застройки Приозерска

Градостроительный совет Ленобласти поддержал проект застройки центральной части Приозерска. Об этом сообщило АБН24.

Обновленный генеральный план включает в себя компоненты социальной инфраструктуры и предусматривает строительство жилых площадей общей площадью 32 тысячи квадратных метров, что позволит обеспечить жильем примерно тысячу человек.

В рамках проекта предусмотрено возведение многоквартирных домов высотой до пяти этажей, создание марины и обширной зоны для прогулок, а также реконструкция пешеходного моста и спортивных объектов. В прежние времена жилые и деловые районы были отделены от водоемов промышленными зонами, однако новая концепция застройки стремится объединить эти пространства, делая их более комфортными и доступными для жителей.

В рамках программы по благоустройству территории и развитию спортивных объектов в прибрежной зоне запланированы комплексные мероприятия по защите данной области от наводнений и паводковых вод. Кроме того, по инициативе участников градостроительного совета разработчик планирует построить храм на этой территории.

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