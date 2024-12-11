Градостроитель Бакей: проект генплана Петербурга принял рекордное число предложений по внесению изменений

Генеральный план развития Санкт-Петербурга, рассчитанный до 2040 года, приняли в конце прошлого года. О длительной работе над документом рассказал главный градостроитель Научно-исследовательского и проектного центра Генерального плана Северной столицы Юрий Бакей в интервью газете «Петербургский дневник» .

Он отметил, что генплан учитывает положения по созданию комфортной городской среды, схемы развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Петербурга. В ходе общественных слушаний в проект документа было подано около 11,5 тысячи предложений по внесению изменений, что является рекордным показателем, добавил Бакей.