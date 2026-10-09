«Гознак» выпустил сувенирную банкноту к юбилею усадьбы Рукавишниковых

«Гознак» выпустил сувенирную банкноту «Волжское купечество» к 150-летию усадьбы Рукавишниковых, которое отметят в 2027 году. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

На лицевой стороне купюры изображены Нижегородский кремль и усадьба Рукавишниковых, а на обороте — интерьеры музейного зала. Всего банкнота включает более пятнадцати художественных элементов. Часть скрытых деталей проявляется только в особых условиях: под ультрафиолетом, инфракрасным излучением, при наклоне или просвечивании.

Тираж выпуска составил 20 тысяч экземпляров. Для «Гознака» это третья подобная сувенирная банкнота. Директор Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов напомнил, что на купюре запечатлены главные символы города — кремль и единственный в регионе дворец.