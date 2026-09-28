Готовность Цимбалинского путепровода в Петербурге достигла 70%
Готовность Цимбалинского путепровода в Петербурге достигла 70%. Специалисты завершили надвижку металлоконструкций общим весом 4,2 тыс. тонн над железнодорожными путями. Об этом пишет Neva.Today.
Съезд на улицу Цимбалина полностью готов: там установлена 12-метровая подпорная стенка и уложено 570 тонн асфальта на площади 3,6 тыс. кв. м. В то же время готовность съезда на улицу Бела Куна составляет 60%.
До конца года планируется возвести последнюю, восьмую опору сооружения. Проект курирует Смольный.