«Готовиться до бесконечности». Юрист оценил экзамены по русскому языку для мигрантов

Юрист Андрейцо: экзамены по русскому для мигрантов проводят за их счет

Тестирование иностранных граждан по русскому языку проходит за их счет, поэтому в случае необходимости пересдачи им придётся вновь платить из своего кармана. Об этом 360.ru рассказал юрист, доцент РАНХиГС/ГУАП Сергей Андрейцо.

По его словам, в случае несдачи экзамена мигрант может по желанию пойти на вторую попытку.

«Формально каждый раз будет новый экзамен, строго говоря, тут не студенческие правила с дополнительной сессией и так далее. Просто все происходит за средства иностранного гражданина, поэтому у него есть собственная коммерческая заинтересованность», — сказал юрист.

Андрейцо отметил, что пока иностранный гражданин не сдаст экзамен, не получит доступ ко всем видам деятельности, статус которой предусматривает этот экзамен.

«Поэтому это двойная мотивация. Его не отчислят, можно готовиться до бесконечности. По своей сути экзамен не основная заградительная мера. Мы говорим о совершеннолетних гражданах, но теперь и при приеме в школу идет тестирование. Раньше могли русский язык не знать и ничего с этим сделать было нельзя, это даже не было основанием для приема в образовательную организацию», — напомнил он.

Также правозащитник констатировал, что сама по себе эта мера никакого существенного результата не дает.

«Но если одновременно следить за организациями, которые принимают экзамен, и применять все остальные меры, то результат будет», — заключил Андрейцо.

Ранее стало известно, что треть мигрантов не сдает экзамен по русскому языку с первой попытки.