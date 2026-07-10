Готический особняк Конопацких в Туле преобразится к 2030 году

В центре Тулы, на улице Каминского, 51, находится уникальный готический особняк — Дом Конопацких. Этот объект культурного наследия регионального значения привлекает внимание среди серых панельных и деревянных построек, отметил сайт «ТСН24» .

В 1880-е годы в усадьбе жила семья Конопацких, с которыми был знаком тульский писатель Викентий Вересаев и часто бывал у них. Некоторое время особняк пребывал в упадке, но в 2016 году его сдали в аренду на 49 лет с условием реставрации за счет арендатора. С тех пор здание начало преображаться.

Сейчас особняк принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Модерн». До 31 декабря 2030 года компания должна разработать проект реставрации и провести работы по сохранению объекта.

По информации инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, пока неизвестно, как правообладатель планирует использовать особняк после реставрации.