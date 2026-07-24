Гостиничный комплекс появится на месте дачи Кинга в Курортном районе Петербурга

Комитет по охране памятников согласовал проект создания гостинично-досугового комплекса в Курортном районе Санкт-Петербурга. В рамках проекта проведут реконструкцию исторической дачи Кинга и еще шести зданий, сообщил Piter.TV .

Инвестор планирует обновить семь зданий, включая саму дачу Кинга площадью почти 236 квадратных метров. Недостроенный гостиничный корпус (лит. Э) будет существенно изменен: его площадь сократят вдвое, а высоту — более чем в два раза.

На территории также появятся некапитальные сооружения общей площадью 800 квадратных метров. Среди них будут павильон для дегустации вина, мастерские, продовольственная лавка, сыроварня, пекарня и рыбацкий домик. Процент застройки участка составит 3,39%.

Проект реализуется в рамках программы развития туристической инфраструктуры региона. В ближайшие годы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируется открытие шести новых домов отдыха, включая здравницы «Сестрорецкий курорт», «Северная Ривьера» и санаторий «Белые ночи».