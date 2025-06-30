Гости «Молодежной почты» «Петербургского дневника» отправили почти тысячу авторских открыток

Газета «Петербургский дневник» организовала «Молодежную почту» на городском фестивале «Молодежные выходные: фестиваль достижений» в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Благодаря этому проекту петербуржцы и гости города отправили 997 авторских открыток.

Фестиваль был организован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. В пространстве «Петербургского дневника» все желающие могли подписать открытку с изображением «Алых парусов» и бесплатно отправить ее друзьям и родным. Также в пространстве можно было почитать свежий выпуск газеты.

Фестиваль объединил десятки интерактивных площадок, мастер-классов и активностей в четырех тематических зонах: «Знай», «Люби», «Гордись» и «Приумножай». Каждая зона была посвящена возможностям для молодежи в городе — от науки и добровольчества до культуры и экологии.