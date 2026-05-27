Гости фестиваля в Петербурге получили возможность попробовать мороженое со вкусом кваса и шавермы

На выходных в Санкт-Петербурге состоялся Фестиваль мороженого. Мероприятие проходило на площади Островского и собрало 28 производителей из 15 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана, сообщила gazeta.spb .

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков рассказал о проведении фестиваля в своем Телеграм-канале. Он отметил, что такие события создают хорошее настроение для жителей и туристов и служат инструментом поддержки бизнеса.

Гости фестиваля смогли попробовать более 300 видов мороженого. Среди необычных вкусов холодного лакомства — корюшка, шаверма, квас, таежные ягоды и огурец с укропом.