ГОСТ на уборку в помещениях введут в России с 1 июля

Росстандарт принял ГОСТ с рекомендациями по правильному проведению уборки помещений. Об этом сообщило РИА «Новости».

В документе описываются работа с персоналом, порядок входа и выхода из чистых помещений, сама уборка, техническое обслуживание и контроль.

Согласно стандарту, уборку нужно разделить на несколько этапов: очистку поверхностей в здании, очистку критических поверхностей, а также оборудования.

Необходимо будет проверять, совместимы ли моющие средства с обрабатываемыми поверхностями, готовить растворы с учетом сроков годности и концентрации.

Небольшие рабочие зоны допускается чистить спиртовыми или влажными салфетками. При проведении влажной уборки нужно использовать два или три ведра с водой, а швабру предварительно обработать.

ГОСТ вступит в силу с 1 июля 2026 года.

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