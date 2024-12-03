Госпитализацию звезды фильма «Москва слезам не верит» опровергли

Появившиеся в Сети слухи о якобы госпитализации известной актрисы Ирины Муравьевой недостоверны. Об этом 360.ru сообщил ее агент Евгений.

«Прекрасное самочувствие, вчера вернулась с гастролей в Санкт-Петербурге. В больницах она не была», — сказал он.

По словам агента, у Муравьевой порядка 200 выступлений в театре и антрепризах в год, она ведет очень активную артистическую карьеру.

Telegram-канал Shot сообщал, что 75-летняя актриса поступила в больницу с жалобами на резкие боли в кишечнике. Муравьева, указали в публикации, пролечилась в стационере, после чего ее отпустили домой.

Большому кругу зрителей Ирина Муравьева стала известна благодаря роли провинциалки Людмилы в фильме «Москва слезам не верит», а также картине «Карнавал», где она сыграла Нину Соломатину.

Ранее стал известен размер пенсии актрисы, ежемесячная выплата не превышает 55 тысяч рублей.