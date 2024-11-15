Госорганам могут разрешить отвечать на письма только с российских электронных адресов

ГД рассмотрит проект о требованиях к электронным обращениям россиян в госорганы

Госдума рассмотрит проект закона, уточняющий требования к электронным обращениям граждан в госорганы. Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

В начале октября законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму поправки к закону «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Авторы инициативы рассказали о спам-рассылке с зарубежных адресов, с которой столкнулись заксобраниям Южного федерального округа.

«Доля обоснованных, мотивированных и не содержащих признаки спам-рассылки обращений, отправленных с адресов электронной почты, зарегистрированной в иностранной доменной зоне, не превышает 5%», — отметили депутаты.

Если документ одобрят, госорганы будут рассматривать только письма, которые поступили с почтовых серверов российской доменной зоны. Как отметили авторы материала, положительные отзывы на проект закона поступили из 47 региональных парламентов.