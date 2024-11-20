Госдуму попросили запретить пропаганду экстремального похудения детей

Сейчас набирает популярность мода на худобу среди несовершеннолетних. Терзая себя экстремальными диетами, молодое поколение лишь вредит своему здоровью. Взять ситуацию под контроль необходимо на законодательном уровне, запретив популяризацию дефицита массы тела среди несовершеннолетних. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, пишет Life.
Она отметила, что пропаганда подобного стандарта красоты вызывает у молодежи анорексию, расстройство пищевого поведения, а также негативно отражается на росте и развитии организма.
Детский омбудсмен направила свое предложение о разработке законопроекта председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной и главе комитета по охране здоровья Бадме Башанкаеву.
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