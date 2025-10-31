Госдума во втором чтении поддержала проект об отработках для студентов-медиков

Парламентарии во втором чтении приняли законопроект об отработках для студентов-медиков. Об этом сообщила «ДумаТВ» .

Студентов, которые учатся на бюджете, теперь обяжут заключать договоры с конкретными заказчиками. Это могут быть, как медицинские организации, так и ведомства. Речь идет о работе после ординатуры в течение трех лет.

До этого инициативу собирались распространить на все бюджетные места в медвузах, но затем сократили поправки. В последней редакции документа упоминается только обязательная отработка для выпускников ординатуры.

