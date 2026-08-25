Депутат Чаплин разъяснил, что жильцы не должны платить за прочистку канализационных стояков

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил LIfe.ru , что жильцам многоквартирных домов не нужно оплачивать прочистку канализационных стояков. Даже если управляющая компания пытается выставить дополнительный счет, оплачивать его не требуется.

Канализационные стояки, проходящие через все этажи, относятся к общему имуществу дома. Профилактическую прочистку таких систем управляющая компания должна проводить не реже одного раза в три месяца и устранять засоры за свой счет.

При обнаружении засора жильцам необходимо сообщить о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Заявка должна быть зарегистрирована, а УК обязана направить аварийную бригаду для устранения неполадки.

Если управляющая компания отказывается проводить работы или требует оплаты, это нарушение закона. В таком случае следует подать письменную жалобу в Государственную жилищную инспекцию. Также можно обратиться в прокуратуру с заявлением о бездействии УК или направить обращение через портал «Госуслуги» или в местную администрацию.