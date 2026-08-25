Депутат Чаплин разъяснил, что жильцы не должны платить за прочистку канализационных стояков
Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил LIfe.ru, что жильцам многоквартирных домов не нужно оплачивать прочистку канализационных стояков. Даже если управляющая компания пытается выставить дополнительный счет, оплачивать его не требуется.
Канализационные стояки, проходящие через все этажи, относятся к общему имуществу дома. Профилактическую прочистку таких систем управляющая компания должна проводить не реже одного раза в три месяца и устранять засоры за свой счет.
При обнаружении засора жильцам необходимо сообщить о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Заявка должна быть зарегистрирована, а УК обязана направить аварийную бригаду для устранения неполадки.
Если управляющая компания отказывается проводить работы или требует оплаты, это нарушение закона. В таком случае следует подать письменную жалобу в Государственную жилищную инспекцию. Также можно обратиться в прокуратуру с заявлением о бездействии УК или направить обращение через портал «Госуслуги» или в местную администрацию.