Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки

В ближайшее время Госдума рассмотрит очередной законопроект, направленный на защиту детей. Речь идет о запрете продавать несовершеннолетним зажигалки, баллончики для их заправки и другие газосодержащие товары, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Серьезное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий», — отметил он.

По мнению Володина, доход от продажи продукции, содержащей газ, вряд ли сможет компенсировать предлагаемые штрафы: для физлиц — до 60 000 рублей; для должностных лиц — до 300 000 рублей; для организаций — до 600 000 рублей.

С 2016 года более 800 подростков скончались из-за токсикомании с применением зажигалок, баллончиков для их заправки и других бытовых товаров, содержащих газ. Председатель ГД добавил, что иногда дети используют подобные изделия для опасных забав, рискуя здоровьем и жизнью.

Ранее в Нижнем Тагиле ребенок насмотрелся челленджей в TikTok и решил повторить опасный трюк. Он поджег льющийся бензин зажигалкой. Школьник еле успел себя потушить, но получил ожоги.