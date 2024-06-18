Госдума рассмотрит в первом чтении проект о запрете продажи энергетиков детям

Законопроект о запрете продажи энергетиков детям рассмотрят в первом чтении на заседании Госдумы 18 июня. Об этом в Telegram сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«О необходимости введения этих мер просят родители и учителя», — подчеркнул он, указав, что вред энергетиков ранее уже доказали врачи.

Бесконтрольное потребление таких напитков повышает риск развития многих проблем со здоровьем, продолжил Володин. Речь, в частности, о гипертонии, сахарном диабете, сердечно-сосудистых и ряде других заболеваний.

«Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года», — уточнил Володин.

Спикер Госдумы выразил уверенность, что это решение должно защитить здоровье детей и оградить молодежь от пагубных привычек.

В середине мая Володин приводил статистику потребления энергетиков в России. По его данным, эти напитки пьет почти каждый четвертый житель страны, а среди молодежи — каждый второй: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет — 49,7%.

Во многих регионах уже действуют ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена, указывал он.