Госдума приняла закон о «дачной амнистии» для хозпостроек

Россияне смогут оформить находящиеся на дачных участках хозяйственные постройки по упрощенной схеме регистрации. К ним относятся сараи, бани, летние кухни и другие объекты. Правило не будет касаться строений, которые суд признал самовольными постройками, подлежащими сносу.

Авторы инициативы уточнили в пояснительной записке, что проходящие по «дачной амнистии» постройки внесут в единый государственный реестр недвижимости на основании техпаспортов или оценочной документации в том случае, если до 2013 года они стояли на учете в составе домовладения.

Благодаря проекту бани, теплицы и другие объекты можно будет зарегистрировать только с помощью технического паспорта, без проведения кадастровых работ. Инициативу внесли в Госдуму в феврале 2024 года.