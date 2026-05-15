Госавтоинспекция предупредила о рисках вождения при плохом самочувствии

Госавтоинспекция обратилась к водителям с напоминанием о правилах безопасности на дороге. Согласно пункту 2.7 ПДД, водителям запрещено управлять транспортным средством, если они находятся в состоянии, которое может угрожать безопасности движения. Это относится к случаям, когда водитель находится под воздействием лекарств, в болезненном или утомленном состоянии, сообщил RT .

В ведомстве подчеркнули, что каждый водитель обязан самостоятельно оценивать свое состояние и воздерживаться от управления автомобилем при ухудшении самочувствия. Заболевание, сопровождающееся повышенной температурой, слабостью и снижением концентрации, может значительно увеличить риск ДТП, отметил сайт «Вечерний Санкт-Петербург».

«Госавтоинспекция МВД России рекомендует воздержаться от управления транспортным средством при плохом самочувствии или приеме препаратов, влияющих на внимание и реакцию», — отметили в ведомстве.