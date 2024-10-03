Госавтоинспекция Нижнего Новгорода выявила семь иностранных таксистов-нелегалов в области

В Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции выявили семь иностранных таксистов, которые работали на территории областного центра нелегально. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
В отношении водителей, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, составлено 27 протоколов об административных правонарушениях.
Во время рейда правоохранители также проверяли наличие у таксистов детских кресел и их использование при перевозках несовершеннолетних пассажиров, а также соблюдение водителями правил дорожного движения.
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