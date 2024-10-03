Госавтоинспекция Нижнего Новгорода выявила семь иностранных таксистов-нелегалов в области

В Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции выявили семь иностранных таксистов, которые работали на территории областного центра нелегально. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

В отношении водителей, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, составлено 27 протоколов об административных правонарушениях.

Во время рейда правоохранители также проверяли наличие у таксистов детских кресел и их использование при перевозках несовершеннолетних пассажиров, а также соблюдение водителями правил дорожного движения.