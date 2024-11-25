Госавтоинспекция Нижегородской области: более 167 тыс штрафов выписали в регионе за неиспользование ремня безопасности

С начала года в Нижегородской области выписали более 167 тысяч штрафов за неиспользование ремня безопасности. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

В сообщении ведомства говорится, что 70,1 тысячи нарушений выявили камеры автоматической фиксации, а более 97 тысяч — сотрудники ДПС. Непристегнутые водители получают штрафы в размере одной тысячи рублей согласно статье 12.6 КоАП РФ.

Ремни безопасности не только минимизируют тяжесть последствий в результате ДТП, но и спасают жизнь, добавили в Госавтоинспекции.