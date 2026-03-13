Госавтоинспекция Алтайского края предупредила об опасности дорог из-за непогоды

В Алтайском крае 12 марта свыше 50 автомобилей съехали с трасс из-за сложных погодных условий, ограниченной видимости и сильного ветра. По сообщению региональной Госавтоинспекции, специалисты работают в усиленном режиме, сосредотачивая основные усилия на аварийно-опасных участках федеральных и территориальных автодорог. Об этом написал сайт amic.ru .

На выездах из населенных пунктов инспекторы информируют водителей о текущей ситуации и номерах телефонов экстренных служб. Госавтоинспекция настоятельно советует воздержаться от дальних поездок в условиях непогоды.

Для обеспечения безопасности в регионе введены ограничения на движение грузового транспорта и пассажирских автобусов. Запрещен проезд для всех видов транспорта на некоторых трассах. Полный список дорог с ограничениями ранее был опубликован на сайте amic.ru.

По данным алтайского Гидрометцентра, штормовое предупреждение будет действовать до 14 марта, несмотря на то что сильный ветер сохранится и после этой даты.