Городские службы Владивостока приступили к дорожным работам после холодов

Зима во Владивостоке официально отступает, и городские службы переходят в режим дорожного ремонта. Первые бригады уже вышли на объекты — локальное восстановление асфальта стартовало в разных районах. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

На данный момент на Можайской демонтировали старый асфальт и приступили к укладке свежего покрытия. На Добровольского подготовили основание дороги и положили первый, выравнивающий слой. Заасфальтирован поворот с улицы Борисенко на Монтажную. Отремонтирован подъезд к Морскому кладбищу на Можайской. На Алеутской снимают старое покрытие, свежий асфальт планируют уложить в ближайшее время.

В этом году ямочный ремонт доверяют не только частным компаниям, но и муниципальным бригадам из службы «Содержание городских территорий».