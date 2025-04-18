Городские автостоянки принесли в казну Петербурга более 24 млн рублей с начала года

В Санкт-Петербурге в первом квартале 2025 года городские автостоянки принесли в казну более 24 миллионов рублей. Эти средства поступили от деятельности подведомственного Комитету по транспорту государственного казенного учреждения «ГЦУП», написала gazeta.spb.ru .

Самой востребованной перехватывающей стоянкой оказалось место в Парголово. Среди городских стоянок лидирует парковка на Лиговском проспекте.

Перехватывающие стоянки бесплатны, если в дальнейшем ехать на общественном транспорте. Для выезда с парковки надо приложить к терминалу карту «Подорожник». Стандартная стоимость городской парковки — 150 рублей в час.

Ранее глава Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев сообщил о проработке вопроса введения платной парковки в местах с высокой загруженностью улиц.