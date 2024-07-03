«Город55»: в Омске планируют привлечь частных охранников к рейдам по безбилетникам

Сегодня, 3 июля, пройдет заседание комитета Заксобрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению. Депутаты рассмотрят инициативу по новым мерам в отношении безбилетников, сообщил « Город55 ».

В административном центре планируют убрать такую меру воздействия, как предупреждение. Кроме того, предполагается, что к рейдам привлекут сотрудников частных охранных предприятий.

В первом чтении были приняты поправки, увеличивающие штрафы для безбилетников. Так, за первое нарушение предусмотрено денежное взыскание до 1000 рублей.