«Город55»: в Омске планируют привлечь частных охранников к рейдам по безбилетникам

Сегодня, 3 июля, пройдет заседание комитета Заксобрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению. Депутаты рассмотрят инициативу по новым мерам в отношении безбилетников, сообщил «Город55».

В административном центре планируют убрать такую меру воздействия, как предупреждение. Кроме того, предполагается, что к рейдам привлекут сотрудников частных охранных предприятий.

В первом чтении были приняты поправки, увеличивающие штрафы для безбилетников. Так, за первое нарушение предусмотрено денежное взыскание до 1000 рублей.

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