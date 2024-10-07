Город в городе. Девелопер рассказал о концепции миниполисов
Концепцию миниполисов представили в 2010 году. Сегодня она стала трендом. На территории новых жилых комплексов стараются возвести все, что нужно человеку для комфортной жизни. Подробности рассказали в девелоперской компании «Сити21».
«В основе концепции нашего миниполиса лежит фантазийная птица-серебрица, которая селится именно в тех местах, где вдоволь свежего воздуха, изобилие солнечного света, много широкого пространства», — сообщила директор по продукту Дарья Постникова.
Поэтому жилой комплекс, возведенный недалеко от станции «Опалиха» второго диаметра, получил название «Серебрица». Он состоит из пяти домов высотой от шести до 12 этажей, а площадь квартир варьируется от 22 до 106 квадратных метров. Сегодня в этом ЖК живут уже более двух тысяч семей.
На территории есть свои школа и детский сад, а также благоустроенный пешеходный бульвар, прогулочные зоны и оригинальные безопасные детские площадки. Нижние этажи отвели под коммерческие помещения — магазины, кафе и аптеки. Рядом располагается Опалиховский лесопарк.
«У нас есть как голубые ели на территории, [так и] плакучие ивы, липы», — добавила Постникова.
Также создатели решили возродить традицию организации жильцов. Для этого они создали «Соседский клуб». В нем проводят различные мастер-классы, уроки по театральному и ораторскому искусству, танцуют, занимаются йогой и отмечают праздники, включая дни рождения.
«Благодаря компании я смог реализовать себя. Потому что, наверное, самое интересное — это общение», — рассказал его руководитель Сергей Михеев.
Таких миниполисов в столичном регионе уже 12. Это более двух миллионов квадратных метров и около 30 тысяч жильцов.
Всего компания «Сити21» возвела более 60 проектов различного назначения. Начав в риелторском бизнесе, она со временем перешла в девелопмент, заняв нишу в премиум-сегменте.
«Во всех наших проектах мы в первую очередь за индивидуальный подход. Индивидуальный подход во всем, начиная от выбора участка, его генплана, архитектуры и заканчивая наполнением», — заявил гендиректор компании Антон Борисенко.
Он отметил собственную группу контроля качества, проверяющую работу и строителей, и технического надзора.
Концепция миниполисов совмещает современность, комфорт и безопасность и идеально подходит для семей с детьми, чтобы гармонично воспитывать подрастающее поколение.