Город в городе. Девелопер рассказал о концепции миниполисов

Концепцию миниполисов представили в 2010 году. Сегодня она стала трендом. На территории новых жилых комплексов стараются возвести все, что нужно человеку для комфортной жизни. Подробности рассказали в девелоперской компании «Сити21» .

«В основе концепции нашего миниполиса лежит фантазийная птица-серебрица, которая селится именно в тех местах, где вдоволь свежего воздуха, изобилие солнечного света, много широкого пространства», — сообщила директор по продукту Дарья Постникова.

Поэтому жилой комплекс, возведенный недалеко от станции «Опалиха» второго диаметра, получил название «Серебрица». Он состоит из пяти домов высотой от шести до 12 этажей, а площадь квартир варьируется от 22 до 106 квадратных метров. Сегодня в этом ЖК живут уже более двух тысяч семей.

На территории есть свои школа и детский сад, а также благоустроенный пешеходный бульвар, прогулочные зоны и оригинальные безопасные детские площадки. Нижние этажи отвели под коммерческие помещения — магазины, кафе и аптеки. Рядом располагается Опалиховский лесопарк.

«У нас есть как голубые ели на территории, [так и] плакучие ивы, липы», — добавила Постникова.

Также создатели решили возродить традицию организации жильцов. Для этого они создали «Соседский клуб». В нем проводят различные мастер-классы, уроки по театральному и ораторскому искусству, танцуют, занимаются йогой и отмечают праздники, включая дни рождения.

«Благодаря компании я смог реализовать себя. Потому что, наверное, самое интересное — это общение», — рассказал его руководитель Сергей Михеев.