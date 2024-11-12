Любители зимних видов спорта с нетерпением ждут открытия горнолыжных курортов. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области снежные трассы начнут принимать спортсменов, ориентировочно, в конце ноября — начале декабря, сообщает сайт Gazeta.SPb .

Так, горнолыжный клуб Ohtateam — единственный круглогодичный центр для спортивных тренировок детей. В теплое время здесь занимаются в спортзале и на открытых площадках, зимой — на катке и горнолыжных склонах.

Покататься на сноуборде в Ленинградской области можно также на горнолыжном курорте «Игора». Посетителям предлагаются трассы общей длиной свыше 4,2 километра, разница в подъеме между стартом и финишем составляет 28 метров.

При открытии зимних трасс работники курортов ориентируются, прежде всего, на погодные условия и устойчивый снежный покров.