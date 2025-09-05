Горнодобывающая отрасль Дальнего Востока получит новый импульс развития

В рамках X Восточного экономического форума власти Бурятии, КРДВ и «АпатитАгро» договорились о строительстве нового горно-обогатительного комплекса в Бурятии. Комплекс будет перерабатывать 14 миллионов тонн руды в год. Этот проект окажет значительное влияние на горнодобывающий сектор Дальнего Востока и укрепит экономические связи в регионе, написал «ФедералПресс» .

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил: «Горнорудная отрасль Дальнего Востока — одна из лидеров по динамике роста и объему привлекаемых в ее развитие инвестиций. С использованием механизмов государственной поддержки уже реализуется свыше 150 горнорудных проектов, в которые инвестировано 1,6 трлн рублей».

На Ошурковском месторождении апатитовых руд в Бурятии построят рудник и обогатительную фабрику. Инвестиции в проект составят 63 млрд рублей. Ожидается создание 600 рабочих мест и налоговые отчисления в размере 50 млрд рублей. Запуск рудника в промышленную эксплуатацию планируется в 2030 году.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул важность соблюдения экологических стандартов при реализации проекта.