Горничная в Москве выдала себя за жену лорда ради роскошных часов

В Москве горничная выдала себя за бывшую жену лорда и украла часы Rolex

В Москве горничная представилась бывшей женой британского лорда и украла элитные часы Rolex. Суд приговорил ее к пяти годам колонии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Хозяйка московской квартиры наняла горничную для уборки дома к возвращению семьи из отпуска. Однако женщина дождалась момента, украла набор часов и крупную сумму денег.

В ломбарде она представилась бывшей женой лорда, чтобы убедить менеджера принять вещи.

Затем горничная покинула Россию, но каждый день не забывала отправлять отчеты о якобы проделанной работе. После ее возвращения силовики начали разбираться в ситуации.

Апелляционный суд убрал из приговора статью о мошенничестве и отменил часть наказания, женщину освободили от отбывания наказания из-за истечения срока давности.

Ранее в Бразилии 37-летняя аферистка больше года выдавала себя за 12-летнюю девочку.