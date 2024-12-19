«ГорькийЦентр» начал работу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылся «ГорькийЦентр», ставший пятидесятой точкой, который посвящен А. М. Горькому. Об этом сообщил «Время Н» со ссылкой на мэра города Юрия Шалабаева.

По словам мэра, у Литературного музея А. М. Горького ранее не было специализированного помещения для хранения экспонатов. Поэтому был создан филиал с фондохранилищем площадью более тысячи квадратных метров. Там же располагаются реставрационные мастерские, в которых уже работают специалисты.

Посетители смогут увидеть живопись, графику, книги, газеты, журналы и фотографии XIX века, а также предметы, принадлежавшие Горькому и его семье. В числе экспонатов — 29 отреставрированных предметов из Всероссийского научно-реставрационного центра им. Грабаря.