Гордума Саратова одобрила идею об увеличении выплат контрактникам до 200 тысяч рублей

Депутаты Саратовской городской думы приняли решение о расширении мер социальной поддержки для местных жителей, поступающих на военную службу. Об этом сообщил «Саратов 24».

Народные избранники единогласно одобрили проект, предполагающий повышение размера выплаты для военнослужащих до 200 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо заключить контракта для участия в СВО в срок с 1 августа до 30 сентября 2024 года.

Соответствующая инициатива поступила от главы города Лады Мокроусовой. Из бюджета Саратова выделят 77 миллионов рублей.

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