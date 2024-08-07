Гордума Саратова одобрила идею об увеличении выплат контрактникам до 200 тысяч рублей

Депутаты Саратовской городской думы приняли решение о расширении мер социальной поддержки для местных жителей, поступающих на военную службу. Об этом сообщил « Саратов 24 ».

Народные избранники единогласно одобрили проект, предполагающий повышение размера выплаты для военнослужащих до 200 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо заключить контракта для участия в СВО в срок с 1 августа до 30 сентября 2024 года.

Соответствующая инициатива поступила от главы города Лады Мокроусовой. Из бюджета Саратова выделят 77 миллионов рублей.